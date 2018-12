Jemen-forhandlinger gir snev av håp for krigsherjet land

Utenriks

Jemens internasjonalt anerkjente regjering krever blant annet at Houthi-opprørerne trekker seg ut av den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

– Kupp-militsen må trekke seg helt bort fra vestkysten og overlate området til den legitime regjeringen, tvitret Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani rett før møtestart.

Houthi-opprørerne truer på sin side med å stenge flyplassen i hovedstaden Sana for FN-fly, dersom ikke Saudi-Arabia opphever sin blokade og tillater sivil trafikk.

– Dersom flyplassen i Jemens hovedstad ikke blir gjenåpnet for det jemenittiske folk, vil jeg be vårt politiske råd og regjeringen i Sana om å stenge flyplassen for alle fly, tvitrer opprørslederen Mohammed Ali al-Huthi.

For å understreke forhandlingsvilje kunngjorde partene likevel at de har inngått en avtale om fangeutveksling, noe som rett nok ble kjent alt tirsdag.

Grundige forberedelser

Både FN og svenske myndigheter har forberedt fredssamtalene grundig og håper at partene skal få såpass tillit til hverandre at det kan tas steg i retning av fred.

– Det handler om å bygge opp trygge rom, sier freds- og konfliktforsker Isak Svensson ved Uppsala universitet til TT. Sverige har gode forutsetninger for å kunne lykkes, mener han.

– Siden vi er et nøytralt land som har forbindelser med alle parter, og som ikke oppfattes å ha egne interesser i konflikten, sier Svensson.

Vil vurdere samtalene fredag

Opprørernes delegasjon sier de fredag vil foreta en vurdering av hvor alvorlig de skal ta samtalene i Sverige.

– Vi har ikke noe problem med å snakke med den andre siden. Fredag vil vi vurdere om samtalene i Stockholm er seriøse eller ei, sier Houthi-talsmann Mohammed Abdelsalam til TV-stasjonen Al-Mayadeen.

Minst 10.000 drepte

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

Minst 10.000 mennesker er siden drept, store deler av landets infrastruktur er bombet i grus og 14 millioner mennesker trues nå av sult, ifølge FN.

Det første forsøket på å komme fram til en forhandlingsløsning strandet i 2016, og det samme gjorde FNs forsøk på å bringe partene sammen i september i år.

FNs spesialutsending Martin Griffiths ga imidlertid ikke opp og lyktes torsdag med å få partene til å møte opp på Johannesburg slott i Rimbo nord for Stockholm.

Bygge tillit

Griffiths håper møtet i Sverige kan bli startskuddet på en politisk prosess som leder til våpenhvile og fredsavtale.

– Etter to og et halvt år uten formell politisk prosess, er møtet mellom de to delegasjonene her en milepæl, sa han under en pressekonferanse torsdag.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström deltok også og hadde et klart budskap til partene.

– Nå er det opp til dere, partene i Jemen. Dere må konstruktivt og oppriktig slutte opp om Martin Griffiths og denne FN-ledede prosessen. Det er dere som avgjør framtida, lød hennes oppfordring.

Skepsis

Begge parter kommer trolig til å kreve at den andre legger ned sine våpen og innstiller angrepene, men Jemen-eksperter tror eventuelle innrømmelser vil sitte langt inne.

– Saudi-Arabia lar seg ikke tvinge til å stanse kamphandlingene uten at de oppnår betydelig militær framgang på bakken, tror antropologen og Jemen-eksperten Franck Mermier ved Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike.

– Houthiene kommer ikke til å gi slipp på makten og vil bare komme med minimale innrømmelser ved forhandlingsbordet, tror han.

