Mann henrettet i den elektriske stol

Utenriks

Henrettelsen av Miller fant sted torsdag kveld i et fengsel i Nashville. 61 år gamle Miller var den som hadde sittet lengst på dødscella i delstaten; i 36 år har han ventet på å dø.

Han ble dømt til døden for å ha drept en psykisk utviklingshemmet kvinne i 1981. I henhold til Tennessees lover måtte han selv velge henrettelsesmetode, og han valgte altså den elektriske stol.

Advokatene hans prøvde å få henrettelsen stanset ved å hevde at metoden bryter grunnlovens forbud mot «grusom og uvanlig straff», men argumenterte allsidig for at alternativet – giftsprøyten – er enda verre. Miller forsøkte å overbevise domstolene om at medikamentene som brukes i Tennessee utsetter den dømte for en langvarig og smertefull død.

I høst var Miller en av fire fanger i Tennessee som sendte inn en begjæring der de ba om å bli henrettet ved skyting for å slippe de to metodene som er lovlige i delstaten. Begjæringen kom dagen etter Edmund Zagorski ble henrettet. Han var den første som endte sitt liv i Tennessees elektriske stol siden 2007. Mannen som bygget stolen i 1986, har uttrykt bekymring for at stolen ikke fungerer som den skal, men myndigheten har avvist at det er noen risiko for dette.

