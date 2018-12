Frankrike stålsetter seg for protesthelg

Utenriks

Riktignok har Emmanuel Macrons regjering bestemt seg for å droppe den forhatte avgiftsøkningen på drivstoff, men helomvendingen kan ha kommet for sent. Protestbølgen som har blitt ledet an av de såkalte «gule vestene» – etter refleksvesten alle er pålagt å ha i bilen – er blitt til noe større.

Det handler ikke lenger bare om dyrere bensin og diesel. Demonstrasjonen er blitt en langt bredere protestbevegelse mot Macrons styre. Presidenten, som beskyldes for å drive «en regjering for de rike» får støtte fra snaut en firedel av befolkningen. 72 prosent sier de støtter de «gule vestene».

Denne helgen er det varslet nye demonstrasjoner, og regjeringen har sagt at den frykter omfattende vold. Hittil har fire mennesker mistet livet i forbindelse med protestene, og flere hundre er skadd.

Bare i Paris blir det satt inn 8.000 politifolk – i resten av landet skal ti ganger så mange forsøke å hindre vold og vandalisering. Turistattraksjoner som Eiffeltårnet, Louvre-museet og Musée d'Orsay er stengt. Butikker og restauranter på paradegaten Champs-Élysées oppfordres til å holde stengt. De fleste kampene i fransk toppfotball denne helgen er utsatt, og det samme gjelder opera- og teaterforestillinger.

(©NTB)