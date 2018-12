Pakkestrømmen fra Kina til Sverige skrumper inn

Utenriks

På denne tiden i fjor kom det opp til 160.000 pakker om dagen fra Kina til Sverige. I dag er tallet 25.000, eller snaut en seksdel av volumet for et år siden, melder SVT.

– Jeg er helt overbevist om at det kommer av at det er blitt dyrere å handle, sier direktør Peter Hesslin i PostNord.

For et år siden var det få som betalte moms på Kina-pakkene, men tidligere i år påla tollvesenet PostNord å kreve inn moms. Det har ført til at selskapet også har begynt å kreve inn et administrasjonsgebyr for dette.

Likevel er det fortsatt mange svensker som handler på nett fra Kina, og Postnord-sjefen tror handelen vil øke.

– Mye av det vi kjøper i butikken og på svenske nettsteder kommer fra Kina. Jeg tror derfor mange vil handle rett fra opprinnelseslandet, ettersom det blir billigere, sier Hesslin.

Avtalen mellom KrF og regjeringen om neste års statsbudsjett innebærer at 350-kronersgrensen for momsfri netthandel forsvinner fra 2020. Dermed er det mange som venter at vi vil oppleve den samme utviklingen som Sverige har hatt i år. Posten forbereder seg på å håndtere alle småpakkene, samtidig som de frykter å bli sittende med berg av uavhentede pakker, slik PostNord opplevde da reglene ble endret i Sverige.

(©NTB)