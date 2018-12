Rettsdokumenter: – Russland tilbød Trumps valgkampteam politisk samarbeid i 2015

Utenriks

I rettsdokumenter som ble oversendt det føderale rettsvesenet fredag heter det at presidentens tidligere advokat Michael Cohen har gitt spesialetterforsker Robert Muellers team «relevant» og «betydelig» informasjon i forbindelse med granskningen av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam.

Cohen har hatt sju møter med etterforskerne, og en sentral opplysning er om en hendelse i november 2015, da Cohen snakket med det han kaller en «betrodd person» i Russland som tilbød Trumps valgkampteam «Politisk synergi» og «synergi på regjeringsnivå.

Samme person skal også flere ganger ha foreslått et møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin, og hevdet at dette ville hatt en «fenomenal» betydning «ikke bare politisk men også forretningsmessig».

– Cohen fulgte imidlertid aldri opp denne invitasjonen, legges det til.

Krever betydelig straff

Av det 40 sider lange dokumentet går det fram at påtalemyndigheten tross Cohens samarbeidsvilje krever en «betydelig» fengselsstraff på mellom fire og fem år for den tidligere Trump-advokaten.

Statsadvokat Robert Khuzami anklager 52-åringen, som en gang lovet at han ville tatt en kule for Trump, for å være drevet av «personlig grådighet» og for å «ved gjentatte anledninger» ha brukt sin makt og innflytelse til å oppnå «bedragerske mål».

Banksvindelen og bruddene på loven om valgkampfinansiering Cohen har erklært seg skyldig i – som er helt uavhengige av Russland-granskningen – handler om hysjpenger han betalte på vegne av Trump til kvinner som hevder å ha hatt samleie med presidenten, deriblant pornostjernen Stormy Daniels.

Khuzami trekker en direkte linje mellom Cohens ulovlige oppførsel og Trump.

– Spesielt, og som Cohen selv nå har innrømt med henhold til begge betalingene, handlet han i samarbeid med og under ledelse av individ 1, skriver statsadvokaten, med henvisning til Trump.

– Fortsatte å lyve

Også rettsdokumenter som omhandler Trumps tidligere valgkampstrateg Paul Manafort ble oversendt det amerikanske rettsvesenet fredag.

Store deler er strøket ut og unntatt offentlighet, men ett budskap kommer klart og tydelig kommer fram: Manafort har gjentatte ganger løyet for det føderale politiet FBI og for dem som etterforsker påstandene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

– Tiltalte har brutt tilståelsesavtalen på flere måter ved å lyve for FBI og spesialetterforskerne, heter det i dokumentene, der Manafort anklages for å ha løyet om fortsatt kontakt med regjeringen etter at han inngikk tilståelses- og samarbeidsavtalen, nedbetaling av gjeld og kontakt med Konstantin Kilimnik, en forretningskontakt amerikanerne mener jobber for russisk etterretning.

Etter bruddene på tilståelsesavtalen, risikerer 69-åringen langt strengere straff enn de ti årene i fengsel han i utgangspunktet var forespeilet.

Dramatisk uke

De nye opplysningene om Cohen og Manafort runder av en dramatisk uke med nye avsløringer i Muellers etterforskning av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam.

Tidligere denne uka uttalte Mueller at tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn hadde gitt så mye informasjon til etterforskerne at han ikke burde sone noen fengselsstraff i det hele tatt.

I tillegg ble det fredag kjent at Trumps tidligere stabssjef John Kelly hadde snakket med Mueller og hans etterforskningsteam.

– Ingenting nytt

Det hvite hus avviser på sin side at rettsdokumentene gir nye opplysninger som kan skade presidenten.

– Dokumentene som gjelder Cohen forteller oss ingenting av substans som vi ikke visste fra før, sier talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Om papirene i saken mot Manafort sier Sanders at de «sier overhodet ingenting om presidenten». Hun beskylder også mediene for «å prøve skape en historie som ikke finnes».

Trump selv svarer kryptisk på de nye opplysningene.

– Dette frikjenner presidenten fullstendig. Tusen takk! skriver han på Twitter.

(©NTB)