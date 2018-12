Kina advarer Canada: Huawei-pågripelse kan få «alvorlige konsekvenser»

Utenriks

Innkallelsen av ambassadøren lørdag er den seneste opptrappingen fra kinesisk side etter at direktøren i den kinesiske telefongiganten ble pågrepet under en mellomlanding i Vancouver for en uke siden.

Meng Wanzhou risikerer utlevering til USA, der hun er etterlyst for brudd på de amerikanske sanksjonene mot Iran. Både Huawei og kinesiske myndigheter avviser påstandene.

– Meng har ikke brutt verken amerikanske eller canadiske lover, het det i en uttalelse fra Kinas ambassade i Canada tidligere i uken.

– Uakseptabel og avskyelig

Retorikken er blitt betydelig krassere, og ifølge kinesiske medier har viseutenriksminister Le Yucheng sagt at pågripelsen er et «grovt brudd» på Mengs rettigheter som kinesisk borger.

– Denne handling er i sin natur urimelig, uakseptabel og avskyelig, skal Le ha sagt i en uttalelse.

Viseutenriksministeren har kalt Canadas ambassadør i Beijing inn på teppet. John McCallum fikk klar beskjed om at Canadas myndigheter må løslate Meng umiddelbart, ellers vil saken få «alvorlige konsekvenser, som Canada må ta ansvaret for», melder det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Meng, som også er nestleder i Huaweis styre og datter av grunnleggeren Ren Zhengfei, blir sittende i varetekt over helgen, mens en dommer tar stilling til om hun kan løslates mot kausjon.

Finansdirektøren anklages for å ha ført en amerikansk bank bak lyset for å omgå sanksjonene mot Iran. På denne måten skal Huawei ha klart å selge amerikansk IT-utstyrt til landet. Dersom hun blir utlevert og dømt i USA, risikerer hun opptil 30 år i fengsel.

– Ikke politisk

Canada har en godt etablert utleveringsavtale med USA og er pålagt å samarbeide med amerikanske justismyndigheter og utlevere mistenkte. Prosessen kan likevel ta mange måneder, med flere ankemuligheter underveis. For at hun skal utleveres, må det også bevises at det hun er siktet for i USA, også er ulovlig i Canada.

Canadas statsministeren Justin Trudeau har gått ut og understreket at pågripelsen ikke er politisk motivert. Likevel kommer den på et tidspunkt der tonen mellom USA og Kina er svært spent. Nylig inngikk presidentene Donald Trump og Xi Jinping det som blir omtalt som «en våpenhvile» i handelskrigen mellom landene, men foreløpig er det ikke kommet noe konkret ut av dette.

