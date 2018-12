Maryse Condé mottok alternativ nobelpris i litteratur

Utenriks

– Prisen styrker meg i troen på at det var riktig å følge mitt kall om å bli forfatter, sa den 81 år gamle forfatteren fra franske Guadeloupe i sin takketale da hun mottok prisen søndag, ifølge pressemeldingen fra Den nya akademien.

Den alternative litteraturprisen ble ifølge initiativtaker Alexandra Pascalidou «født i protest mot patriarkenes korrupsjon, inhabilitet og seksuelle overgrep».

I en mye delt statusoppdatering på Facebook i forkant av prisutdelingen hevdet Pascalidou videre at Sveriges «litterære aristokrati» mislyktes med sin fremste arbeidsoppgave: Å dele ut Nobelprisen i litteratur for 2018.

320.000 svenske kroner

I stedet stilte et hundretall forfattere, bibliotekarer, sosionomer og kunstnere til dugnad for å få fram et alternativ. Bibliotekarer fra hele Sverige plukket ut kandidater, mens lesere fra hele verden kunne stemme.

Valget falt på Maryse Condé, som kunne motta 320.000 svenske kroner i prispenger – skaffet til veie dels gjennom crowdfunding.

– Denne prisen innebærer internasjonal anerkjennelse. Jeg drømte aldri om å nå dette stadiet. Jeg var overbevist om at mitt forfatterskap bare ville interessere mennesker som meg selv: Traumatisert av historien, marginalisert for å komme fra et lite land og for å tilhøre en farge som noen fremdeles forakter, har Maryse Condé tidligere uttalt.

«Grand old lady»

Condé (f. 1937) beskrives som den karibiske litteraturens grand old lady og har skrevet et 20-talls romaner. Ifølge Store Norske Leksikon skriver hun særlig om mennesker på flukt, på leting etter et fedreland; fremst kvinneskjebner. Flere av hennes titler er utkommet på svensk.

Hun er professor i litteraturhistorie, og har blant annet undervist ved universitetene i Berkeley, Harvard og Columbia. Idag bor Maryse Condé i Frankrike.

