Sju skutt og såret på Vestbredden

Utenriks

Av de sju ofrene beskrives tilstanden til én av dem som alvorlig.

Det israelske militæret sier at skuddene ble avfyrt fra et palestinsk kjøretøy, og at israelske soldater i området åpnet ild. Søndag kveld letes det etter kjøretøyet.

Ambulansetjenesten sier at skytingen skjedde mens ofrene sto på et busstopp ved inngangen til bosetningen.

En israelsk ambulansetjeneste sier at den alvorlige skadde er en 21 år gammel kvinne. Ifølge den israelske avisa Haaretz er kvinnen gravid.

Av de som ble beskutt, er to 16 år gamle jenter som begge skal ha lettere skader. Ofrene er brakt til sykehus i Jerusalem.

Det er det første angrepet på den okkuperte Vestbredden siden 26. november, da en palestinsk mann kjørte en bil inn i en gruppe israelske soldater.

