Børsnedgang og svekket britisk pund etter brexit-nederlag

Verdien på et britisk pund falt 2,2 cent, fra 1,2751 dollar fredag kveld til 1,2527 dollar ved 17-tiden norsk tid mandag ettermiddag, like etter Mays kunngjøring. Nedgangen utgjør over 1,5 prosent. Pundets verdi er nå dermed på det laveste nivået siden april 2017.

FTSE 100-indeksen på børsen i London falt 0,5 prosent.

May kunngjorde mandag å utsette avstemningen i Underhuset. Den skulle ha funnet sted tirsdag. Hun innrømmet at regjeringens brexit-avtale ville ha blitt gått på et dundrende nederlag.

May sa ingenting om hvor lenge avstemningen utsettes.

