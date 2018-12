Britiske medier: May vurderer å utsette brexit-avstemning

Utenriks

Ifølge flere medier kommer regjeringen til å avgjøre om morgendagens planlagte brexit-avstemning i Parlamentet skal avlyses.

Statsrådene regner med at May vil utsette avstemningen, skriver The Telegraph. Dette avvises av utdanningsminister Michael Gove.

– Avstemningen kommer til å gå som planlagt sier Gove til BBC.

Dersom avstemningen i Parlamentet går som planlagt, vil flertallet med stor grad av sikkerhet si nei til brexit-avtalen May har forhandlet fram med EU, skriver Daily Mail.

110 av Mays kollegaer i det konservative partiet har gjort det klart at de kommer til å stemme nei, sammen med representantene fra Labour, Liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet SNP, ifølge avisen.

