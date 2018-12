May bekrefter at hun utsetter brexit-avstemning

Utenriks

– Jeg har lyttet nøye til hva som har blitt sagt her i dette kammeret. Ut fra det er det klart at det er bred uro om den nordirske nødløsningen, sa May til representantene i Underhuset mandag.

May medga at hun ville ha tapt avstemningen «med god margin» dersom den hadde blitt holdt som planlagt tirsdag.

Hun sa imidlertid ingenting om når avstemningen skal holdes. May reiser torsdag til Brussel for nye møter med EU-ledelsen.

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn var krass i sin kritikk og kalte det en ekstremt alvorlig situasjon.

– Det er ingen vits i at statsministeren kommer tilbake med den samme avtalen som ikke har støtte i Underhuset, sa Corbyn.