Slangefrie Hawaii importerer slanger for å trene slangehunder

Utenriks

Øygruppa Hawaii er velsignet med slangefrihet, men frykten er at slanger kan etablere seg der etter å sneket seg dit med fly eller skip. For å stå bedre rustet overfor et slikt scenario, skal fire jack russel-terriere få øve på å lete seg fram til like mange slanger av arten brun tresnok.

– Hovedfokus er på brun tresnok. Men Hawaii har ingen slangearter, og hunder generaliserer, slik at vi vil kunne håndtere enhver type slange, sier Jonathan Ho, som leder departementets karanteneavdeling.

For å sikre at ikke noe går galt, er de fire slangene kun hankjønn, og de er steriliserte, meldte West Hawaii Today mandag. Før ankomst til Hawaii skal dessuten de fire slangene få operert inn radiosendere.

Valget av brun tresnok er ikke tilfeldig. Nettopp denne arten invaderte Guam i sin tid, der den nesten utryddet alt fugleliv på øya, ifølge Ho. Guam er amerikansk territorium og ligger i det vestlige Stillehavet.

Hawaii har flere beskyttede og utrydningstruede fuglearter.

(©NTB)