USA gir utstrakt hånd til britene hvis landet forlater EU uten brexit-avtale

Utenriks

– Hvis det blir en hard brexit, er jeg svært sikker på at USA og Storbritannia vil fortsette å ha et spesielt forhold, sa Pompeo i et intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt mandag.

– Det betyr helt opplagt mye for dem, men det betyr også mye for oss, sa Pompeo.

USAs president Donald Trump har åpent vist støtte til Mays konservative motstandere som ønsker en hard brexit i stedet for brexit-avtalen som Mays regjering har forhandlet fram med EU.

May sa i Underhuset mandag at hun har besluttet å utsette avstemningen over avtalen fordi motstanden er blitt for stor. Det kan øke sannsynligheten for at Storbritannia forlater EU uten noen avtale.

(©NTB)