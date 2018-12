Canadisk statsborger pågrepet i Kina

Utenriks

Michael Kovrig ble pågrepet mandag kveld under ett av sine mange besøk i Beijing, bekrefter Canadas statsminister Justin Trudeau.

Kovrig jobber nå for International Crisis Group, og organisasjonen sier i en uttalelse at den gjør alt den kan for at Kovrig skal bli satt fri så fort som mulig.

Pågripelsen av den canadiske eksdiplomaten kommer få dager etter at finansdirektøren i den kinesiske elektronikkgiganten Huawei, Meng Wanzhou, ble pågrepet i Canada og siktet for bedrageri.

Det er ifølge CBC News ikke kjent om pågripelsen av Kovrig har sammenheng med pågripelsen av Meng. Men det faktum at en kinesisk næringslivstopp sitter varetektsfengslet i Canada, har ført til frykt for kinesiske represalier mot utenlandsk næringsliv i Kina.

