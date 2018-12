Utenriks

Mannen ble raskt overmannet, og flere kilder melder at politiet ga ham et støt med et elektrisk våpen.

– Inntrengeren er nå kjørt vekk i en politibil. Han kom seg noen meter inn på Parlamentets område, men ble lagt i bakken granske raskt. Det er ikke klart hva han forsøkte å gjløre eller hva som skjedde, skriver Laura Kuenssberg, BBCs politiske redaktør på Twitter.

Hun er på stedet.

