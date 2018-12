Filippinene forlenger unntakstilstand i sør

Utenriks

De folkevalgte i Filippinene utvidet onsdag unntakstilstanden for å hindre at IS omgrupperer seg og skaper mer konflikt på øya.

Unntakstilstanden ble vedtatt med et klart flertall og skal gjelde fram til 31. desember 2019.

I fjor hjalp amerikanske soldater Filippinene med å nedkjempe IS i landet. President Rodrigo Duterte har tidligere innført unntakstilstand i Marawi og deler av Mindanao-provinsen.

Tall fra juli viser at 400.000 mennesker er tvunget på flukt av kampene mellom væpnede islamister og regjeringsstyrker sør i landet.

