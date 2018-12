Massiv politijakt på gjerningsmann etter Strasbourg-angrepet

Utenriks

Den mistenkte gjerningsmannen er identifisert som 29 år gamle Cherif Chekatt, ifølge Reuters.

Franske myndigheter nedjusterte onsdag dødstallet etter angrepet til to drepte og 14 sårede, men en par timer senere ble tallet oppjustert til tre drepte.

En av de drepte var en thailandsk turist. Det er også flere fra Thailand blant de sårede. Tilstanden for flere av dem skal være alvorlig.

– Noen ble skutt i hodet, sier Strasbourgs ordfører Roland Ries til TV-kanalen BFM.

Storstilt jakt

Chekatt var onsdag fortsatt på frifot. Politiet tror han handlet alene, men fem personer i miljøet rundt ham ble pågrepet som følge av en rekke politiaksjoner gjennom natten, sier statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet.

Angrepet mot julemarkedet etterforskes som en terrorhendelse, men det er foreløpig ikke klart om det er et terrormotiv bak ugjerningen, sier Nunez til den franske radiokanalen Inter.

Minst 350 politifolk deltar i jakten på gjerningsmannen. Den franske regjeringen varslet onsdag at ekstra sikkerhetsstyrker vil bli sendt til Strasbourg.

I politiets søkelys

Chekatt vokste opp som en av sju søsken i bydelen Neudorf i Strasbourg og skal i lengre tid ha vært i fransk politis søkelys. Blant annet har han stått på en liste over mistenkte religiøse ekstremister og har i tillegg et 20-tall domfellelser bak seg, blant annet for en rekke innbrudd i både Tyskland, Sveits og Frankrike.

Ifølge politiet kan han blitt ytterligere radikalisert i fengsel. Han var registrert under kode S, som vil si at han var på etterretningstjenestens liste over personer som kan være en trussel mot fransk nasjonal sikkerhet.

Etter å ha sonet deler av en fengselsstraff på to år og tre måneder i Tyskland ble han deportert tilbake til Frankrike i 2017.

Kan være såret

Skytingen på julemarkedet startet like før klokken 20 ved Place Kléber og varte i opptil ti minutter. Et stort antall skudd ble avfyrt, ifølge vitner. En tjenestemann opplyser til AP at gjerningsmannen antas å være såret etter en skuddveksling med soldater, og at vedkommende kan ha flyktet til Tyskland.

Angrepet er et nytt slag mot Frankrike etter en serie terrorangrep i 2015 og 2016, og beredskapsnivået er nå hevet til høyeste nivå. Både fransk og tysk grensekontroll er skjerpet, mens folk i Strasbourg er bedt om å holde seg innendørs.

Samtidig har byens ordfører oppfordret til å «la livet gå som vanlig».

Fordømmer

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er blant dem som har fordømt angrepet i Strasbourg, som han kaller «meningsløst».

– Vi står sammen med Frankrike i forsvaret av våre verdier og åpne samfunn, skriver Stoltenberg på Twitter.

EU-parlamentet, som ligger bare noen få kilometer fra julemarkedet der angrepet fant sted, vil holde ett minutts stillhet for ofrene kl. 12 onsdag.

