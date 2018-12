Riksdagens leder foreslår ny periode for Löfven

Utenriks

Forslaget om en ny Löfven-regjering kommer til å legges fram i nasjonalforsamlingen, og selve avstemningen vil finne sted fredag. Etter at Centerpartiet på mandag erkjente at de ikke hadde kommet til enighet med Löfven om en politisk plattform, vil forslaget sannsynligvis ikke få flertall.

Norlén legger dermed fram et forslag til løsning som han vet ikke vil gå gjennom.

– Det finnes en logikk i det, for Riksdagens leder gjelder det å drive prosessen framover. Han har jo gitt oppdraget med å forsøke å danne regjering til Löfven, og det har ikke fungert. Logikken bak er at jo nærmere en fjerde og avgjørende avstemning man kommer, jo mer alvorlig blir situasjonen, sier Tommy Möller, professor i statsvitenskap ved Stockholms universitet, til nyhetsbyrået TT.

Lyktes det ikke å danne regjering etter fire forsøk i Riksdagen, blir det nyvalg i Sverige.

Onsdag stemte Riksdagen også over forslag til neste års statsbudsjett. Med knapt flertall stemte de folkevalget for de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraternas forslag og mot forslaget om den sittende regjeringen, under ledelse av Löfven.

Flertallet ble sikret med Sverigedemokraternas stemmer.

