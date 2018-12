Seier for Theresa May

Utenriks

– Det har vært en lang og utfordrende dag. Men nå som den går mot slutten, er jeg glad for den støtten jeg har fått fra mine kolleger i kveldens avstemning, sa May da resultatet var klart.

Et flertall på i alt 200 av de konservative parlamentarikerne stemte for å beholde May som partileder, mens 117 stemte mot.

Men statsministeren måtte betale en høy pris for seieren. I forkant av avstemningen skal hun nemlig ha orientert partifellene om at hun ikke vil stille som kandidat i neste valg.

Det er en innrømmelse kjennere mener hun neppe ville ha kommet med uten at hun måtte.

Får ikke arbeidsro

Statsministerens hverdag blir neppe noe enklere framover, mener førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

– Det kan fort komme mistillit mot selve regjeringen. Dette var et mistillitsforslag mot henne som partileder, ikke som statsminister for en mindretallsregjering. Så det vil ikke gi noen arbeidsro, sier Mustad, som følger britisk politikk tett.

Han mener det store spørsmålet nå er hva partier som Labour og det skotske nasjonalistpartiet SNP vil gjøre i ukene som kommer.

Splittelsen vedvarer

Samtidig forblir torypartiet dypt splittet internt.

Onsdagens seier betyr riktignok at May ikke kan utfordres som partileder i ett år framover. Men når 117 partifeller stemte mot May, så er det trolig et høyere antall enn May vil føle seg komfortabel med, mener Mustad.

– Partiet er splittet, og det kommer til å fortsette å være splittet. Slik ville det ha vært om hun tapte også. Denne splittelsen har egentlig vært der hele tida, og en partileder i et så stort parti har aldri støtte fra hele partiet, sier Mustad til NTB.

Bakteppet er voldsom misnøye blant de konservative med utmeldingsavtalen som May har forhandlet fram med EU.

– Dette viser at det er ikke bare er harde brexitforkjemperne som er mot. Det er også en del moderate parlamentsmedlemmer som nå mener at hun burde gå. Så motstanden er nok større enn ønskelig, sier Mustad.

Drar til Brussel

May selv kaller seieren et fornyet mandat til å komme i mål med brexit.

Statsministeren reiser allerede torsdag videre til Brussel, der hun skal møte stats- og regjeringssjefene fra de øvrige 27 medlemslandene i EU til toppmøte. Der vil hun forsøke å skaffe ytterligere forsikringer fra EU-siden om utmeldingsavtalens kontroversielle forslag til reserveløsning for Nord-Irland.

Denne reserveløsningen har møtt massiv motstand i Parlamentet, noe May nå mener også EU må trekke konsekvensene av.

– Jeg vil søke juridiske og politiske forsikringer for å svare på parlamentarikernes bekymringer i denne saken, sa May etter tillitsvoteringen onsdag kveld.

Avstemning utsatt

Samtidig er det på tide at britiske politikere kommer sammen om brexit og setter nasjonens interesse først, advarte hun.

Tillitsvoteringen ble utløst etter at May tidligere denne uka avblåste avstemningen som var planlagt i Underhuset om brexitavtalen. Det er nå ventet at det historiske oppgjøret vil finne sted i januar.

Men om May vil ha bedre kort på hånden da, er fortsatt fullstendig i det blå.