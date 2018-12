Tre drept i Strasbourg – beredskapsnivået heves

Utenriks

350 politifolk og to helikoptre jakter på mannen som mistenkes å stå bak skytingen på julemarkedet i Strasbourg, opplyser innenriksminister Christophe Castaner på en pressekonferanse natt til onsdag.

Han sier den mistenkte gjerningsmannen er svært godt kjent av politiet for tidligere forbrytelser som ikke er relatert til terror. Han har dommer mot seg i Frankrike og Tyskland og har sittet i fengsel, opplyser Castaner.

Høyeste nivå

Beredskapsnivået i Frankrike er hevet til det høyeste, som betyr at det er overhengende fare for terrorangrep i landet. Frankrike innfører derfor skjerpet grensekontroll, og det vil bli flere sikkerhetskontroller på julemarkeder rundt om i landet for å hindre lignende angrep.

Ministeren sier lokale myndigheter i Strasbourg får tillatelse til å forby demonstrasjoner for å frigjøre politistyrker for å jakte på gjerningsmannen.

Skolene er åpne

Han opplyser også at samtlige av byens skoler vil være åpne onsdag, men at foreldre kan få lov til å ha barna hjemme dersom de ønsker det.

Tre personer er bekreftet drept, og tolv personer er skadd i skytingen på julemarkedet. Borgermester Roland Ries i Strasbourg meldte tirsdag kveld om fire drepte, men innenriksministeren sier det er snakk om tre.

