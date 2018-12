Britisk slim-leketøy inneholdt giftstoffer

Utenriks

Den britiske forbrukerorganisasjonen Which? har testet 13 britiske slimprodukter. Seks av dem inneholdt store mengder av det kjemiske grunnstoffet bor.

Bor finnes i en rekke legemidler og husholdningsprodukter, men følge rapporten inneholdt imidlertid disse slimproduktene en langt høyere andel bor enn det som er i tråd med EUs gjeldende sikkerhetsstandarder for leketøy.

– Slim kommer til å stå oppført på mange ønskelister fra barn til julenissen i år. Vi har imidlertid funnet urovekkende bevis for at barna settes i fare av disse leketøyene, sier forskningsleder Nikki Stopford i Which?

Blir man eksponert for en viss mengde bor, kan det føre til blant annet diaré og oppkast, og det kan også skade ufødte barn, ifølge helsestudier. Den London-baserte leketøyskjeden Hamleys har trukket tilbake ett av sine slimprodukter etter forbrukerorganisasjonens rapport.

