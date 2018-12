Canada ber Trump ligge unna Huawei-sak

Utenriks

USAs president Donald Trump sa i et intervju med nyhetsbyrået Reuters tirsdag at han var åpen for å gripe inn i saken dersom det var nødvendig.

– Dersom jeg mener det er bra for landet, hvis jeg mener det er bra for det som helt sikkert blir den største handelsavtalen noensinne, noe som er veldig viktig, noe som er bra for nasjonens sikkerhet. Jeg vil gripe inn hvis jeg mener det er nødvendig, sa Trump.

Onsdag fikk Canadas utenriksminister spørsmål fra samme nyhetsbyrå om uttalelsene fra den amerikanske presidenten. Da svarte hun med en advarsel.

– Våre utleveringspartnere burde ikke forsøke å politisere utleveringsprosessen eller bruke den til andre formål enn jakten på rettferdighet og å håndheve loven, sa hun.

Meng, som er finansdirektør i Huawei og datteren til selskapets grunnlegger, ble pågrepet 1. desember i Canada på bakgrunn av en arrestordre fra USA. De anklager henne for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Natt til onsdag ble hun løslatt mot kausjon.

Saken har tilspisset det vanskelige forholdet mellom USA og Kina, som like før pågripelsen ble kjent, kom til enighet om en «våpenhvile» i handelskrigen mellom de to landene.

Pågripelsen har også forverret forholdet mellom Canada og Kina. I løpet av den siste uka har to canadiere blitt pågrepet i Kina.

(©NTB)