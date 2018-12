Donald Trump nekter å ha instruert Cohen

Utenriks

Cohen ble onsdag dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Det tilbakeviser Trump.

– Jeg oppfordret aldri Michael Cohen til å bryte loven. Han var en advokat og skal kjenne til loven. En advokat har et stort ansvar dersom det blir gjort en feil. Det er derfor de får betalt, skriver Trump på Twitter torsdag.

Cohen skal blant annet ha betalt to kvinner, blant dem pornoskuespilleren Stormy Daniels, for å holde tett om påståtte forhold til presidenten. Ifølge både Cohen og påtalemyndigheten skjedde dette på anmodning fra Trump, som ville unngå hindringer på sin vei for å bli president.

På Twitter hevder Trump også at Cohen har erkjent skyld i ulovlig valgkampfinansiering som «ikke var kriminelle».

– Dette gjorde han bare for å skjemme ut presidenten og få en lavere straff, hevder Trump, som føyer til at Cohens motiv også var å få sin familie «av kroken».

