Russisk spionsiktet våpenaktivist erklærer seg skyldig i USA

Utenriks

– Skyldig, sa Butina under rettsmøtet i en føderal domstol i Washington torsdag formiddag.

30-åringen er den første russeren som erklærer skyld i å ha forsøkt å påvirke amerikansk politikk i tiden rundt presidentvalget i 2016, skriver Washington Post.

Innrømmelsen av skyld er del av en avtale Butinas forsvarere har inngått med påtalemyndigheten. I bytte mot å samarbeide får hun etter alt å dømme redusert straff.

– Ordre fra Moskva

Butina ble tidligere i år pågrepet i Washington, siktet for å ha samlet inn etterretningsinformasjon om amerikanske tjenestemenn og politiske organisasjoner over en periode fra 2015 til 2017.

Hun innrømmer å ha handlet på ordre fra en tidligere russisk parlamentariker, Aleksander Torsjin, som er en av president Vladimir Putins støttespillere. Hun bekrefter å ha knyttet bånd til amerikanske politikere via kontakter i National Rifle Association.

Formålet var å etablere og bruke «uoffisielle kommunikasjonslinjer med amerikanere som har innflytelse over amerikansk politikk», til fordel for den russiske regjeringen, via Torsjin, sa statsadvokat Erik Kenerson i retten torsdag, med henvisning til Butinas erklæring av skyld.

Republikansk rådgiver

Butina er, som del av sitt samarbeid med påtalemyndigheten, ventet å legge fram bevis mot Paul Erickson, som hun ble kjæreste med etter at de møttes da han besøkte Moskva i 2013. Erickson er rådgiver for det republikanske partiet og sto i spissen for Pat Buchanans valgkamp i 1992.

Ericksons advokat William Hurd sa onsdag at «Paul Erickson er en god amerikaner. Han har aldri gjort noe for å skade vårt land og vil heller aldri gjøre det».

Erickson forsøkte å få Trump til å møte Torsjin da begge var til stede under et NRA-møte i mai 2016. I en epost til en av Trumps valgkampmedarbeidere beskrives Torsjin som «Putins utsending». Medarbeideren avviste forespørselen om møte, men dokumenter lagt fram i Kongressen i Washington viser at Butina og Torsjin møttes under et arrangement i regi av Donald Trump jr.

– Ukjent

Tirsdag kommenterte Russlands president Vladimir Putin Butina-saken under et møte i regjeringens menneskerettighetsråd i Moskva.

– Jeg har spurt alle lederne for våre etterretningsorganer om hva som skjer. Hvem er hun? Ingen vet noe om henne, sa Putin.

Butina har vært oversetter for Torsjin, hun er NRA-medlem, har deltatt på NRAs årsmøter, og i desember 2015 inviterte hun NRA-ledere til Moskva. Delegasjonen besto av NRAs tidligere president David Keene. Dokumenter viser at gruppen møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Etter møtet sendte Butina følgende melding til Torsjin:

– Vi bør la dem uttrykke sin takknemlighet nå, og så legger vi press på dem i det stille på et senere tidspunkt.

Rettsmøte etter nyttår

Butina risikerer opptil fem års fengsel og deretter utvisning fra USA. Men etter å ha erklært skyld, anbefaler påtalemyndigheten at hun kan bli straffet med ingen fengselsstraff eller opptil seks måneders fengsel, avhengig av hvor nyttig hun kan være for etterforskerne.

Butina har gått med på å fortsatt sitte i varetekt fram til dom faller.

Retten har ikke satt noen dato for domsavsigelse, men det er berammet nytt rettsmøte 12. februar for ny status i saken.

(©NTB)