– Klimaforhandlingene i vranglås

Utenriks

– Forhandlingene er i vranglås på viktige områder, sier Kinas forhandlingsleder Xie Zhenhua, og sier de «ikke aksepterer noen frafall».

I Katowice i Polen forsøker nærmere 200 land å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen. Samtalene har vart i nesten to uker og skal avsluttes fredag.

Et av de vanskeligste spørsmålene er regelverket for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. En annen utfordrende sak er rike lands økonomiske bidrag til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. Det fryktes at dersom resultatet blir dårlig, kan det få følger i flere år framover.

– Det er personene som går med skoene som vet om de er komfortable, sier Xie, som siterer et kinesisk ordtak.

– Det burde være opp til hvert enkelt land når, hvor ofte og hva de skal rapportere. Utviklingsland er ikke komfortable på dette stadiet av forhandlingene, sier han, som i tolv år har vært Kinas sjefforhandler på klima.

Xie sier det er vanskelig å sette sammen puslespillet i forhandlingene med Donald Trump i Det hvite hus. Selv om Trump har sagt at han vil trekke USA ut av Parisavtalen, kan det i henhold til avtalen ikke skje før i november 2020. Amerikanske forhandlere er derfor fortsatt med i de internasjonale forhandlingene.

(©NTB)