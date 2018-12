40 palestinere pågrepet på Vestbredden

Utenriks

– Styrkene har pågrepet 40 som er mistenkt for å ha vært involvert i terroraktiviteter, folkelig terror og voldelige opptøyer rettet mot sivile og sikkerhetsstyrker, her det i en kunngjøring fra den israelske hæren.

37 av de pågrepne er ifølge Israel medlemmer av Hamas, som har tatt på seg ansvaret for to tidligere angrep, men ikke drapet på de to israelske soldatene nær bosetningen Ofra torsdag.

Etter torsdagens angrep sa statsminister Benjamin Netanyahu at han vil godkjenne tusenvis av nye boliger som tidligere er bygget uten tillatelse fra israelske myndigheter på den okkuperte Vestbredden.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, og FNs sikkerhetsråd har slått fast at de er ulovlige.

