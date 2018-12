Fransk politi undersøker om Strasbourg-angriper hadde medsammensvorne

Utenriks

Frankrikes påtaleansvarlige i forbindelse med terrorsaker Remy Heitz opplyser på en pressekonferanse fredag at fire av dem som sitter i varetekt, er medlemmer av familien til Chérif Chekatt. Den 29 år gamle mistenkte Strasbourg-gjerningsmannen ble skutt og drept av fransk politi torsdag.

– Vi ønsker å rekonstruere de siste 48 timene for å finne ut av hvorvidt Chekatt har fått hjelp, sier Heitz.

Skuddveksling

Tre mennesker ble drept i angrepet på julemarkedet i Strasbourg tirsdag kveld. I tillegg er en fjerde person erklært hjernedød.

Chekatt greide å rømme, men ble funnet to dager senere av tre politifolk som patruljerte i nabolaget Neudorf. 29-åringen forsøkte først å rømme, men da politifolkene identifiserte seg selv snudde han seg og begynte å skyte.

– To av politifolkene responderte med å skyte tilbake flere ganger, og de drepte ham, sier Heitz, og legger til at det ble funnet et håndvåpen, en kniv og ammunisjon på Chekatts kropp.

Mulig ekstremist

29-åringen var født i Strasbourg og hadde tidligere vært domfelt en rekke ganger, blant annet for tyveri. Han var også på franske myndigheters svarteliste over potensielle ekstremister, og skal ifølge vitner ha ropt «Allahu akbar» i det han begynte å fyre løs mot julemarkedet i Strasbourg.

Jihadistgruppa IS har hevdet at Chekatt handlet på vegne av dem. Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner kaller påstanden «opportunistisk».

– Denne fullstendig opportunistiske påstanden fra IS forandrer ingenting. Det vi har med å gjøre er en mann som var fortært av ondskap, sier han.

Julemarkedet gjenåpnet

Mens franske myndigheter fortsatte etterforskningen av Chekatt og hans mulige medsammensvorne, kunne et lettet Strasbourg fredag endelig gjenåpne sitt populære julemarked.

Helt som vanlig var det imidlertid ikke, og om lag 500 politifolk var på plass for å passe på de besøkende.

– Jeg håper livet en dag kommer tilbake til normalen, men jeg må si jeg er litt usikker, sier Franck Hoffmann, som gjenåpnet en bod der han selger julepynt og stearinlys.

– Forretningene kommer ikke til å bli det samme som de var.

