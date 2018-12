Utenriks

– Det her er et fenomen som ikke fantes da jeg jobbet i den operative tjenesten. I dag hører jeg det enda oftere: At personer aktivt vil bli skutt, og at personer forsøker å lure oss til å skyte, sier Mats Karlsson, politisjef i nordvestre Skåne til avisen Sydsvenskan.

Ifølge politisjefen forekommer slike hendelser hver tredje uke. Problemet har blitt så stort i Skåne at det krever store politiressurser. De etterlyser nå en granskning av fenomenet, som kalles «suicide by cop».

