Australia anerkjenner Vest-Jerusalem som Israels hovedstad

Utenriks

Statsminister Scott Morrison sier at de foreløpig ikke vil flytte ambassaden fra Tel Aviv til Vest-Jerusalem, opplyste han på et besøk til tenketanken Sydney Institute lørdag.

I oktober uttalte Morrison at han er åpen for følge USAs fotspor om å flytte ambassaden til Jerusalem.

Morrison sier imidlertid lørdag at de ikke vil flytte ambassaden før det er inngå en avtale om en såkalt tostatsløsning. Han sier videre at de vil anerkjenne Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad.

I stedet for å flytte ambassaden til Vest-Jerusalem, vurderer de å åpne et forsvars- og handelskontor i byen, som en symbolsk handling for endringen i Australias politikk.

