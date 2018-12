Elvestuen: – Helt nødvendig avtale

Utenriks

Klimakonferansen ble avsluttet mer enn et døgn på overtid i den polske byen lørdag.

– Nå har vi fått på plass reglene for Parisavtalen, som gjør at den kan virke og er fullstendig. Avtalen er helt nødvendig for at vi skal ha grunnlag for en global klimapolitikk som gir mulighet for å holde temperaturøkningen under 1,5 grad, sier Elvestuen.

– Vanskelig

Han omtaler arbeidet som «fortsatt vanskelig».

– Alle land må ta sitt ansvar. Det er nå dette arbeidet begynner, konstaterer den norske klimaministeren. Han sier videre at forhandlingene har vært lange og vanskelige.

– Det har vært vanskelig å finne en balanse mellom landene. Men det har blitt jobbet intenst, også fra norsk side, både for å sørge for at avtalen har nødvendig kvalitet, men også for å finne fram til løsninger mellom landene, sier han, og peker spesielt på regelverket som gjelder utslippsreduksjoner som et område der det er kommet på plass løsninger.

Fornøyd

– Alle må forbedre og endre sine tilbakemeldinger over tid, sier han.

Klimaministeren sier i en uttalelse på regjering sine nettsider at han er «godt fornøyd» med avtalen.

– Norge har spilt en aktiv rolle for å få dette til, sier Elvestuen.

Han sier over 40 land har lovet å øke sine ambisjoner når nye ambisjoner skal sendes inn i 2020. Det inkluderer også Norge, som skal legge fram nye mål for 2030 neste år.

En av uenighetene i de siste forhandlingstimene var utviklingsland som presset på for strengere regler for industrilandene enn for utviklingslandene. Partene ble til slutt enige om ett sett regler, men kravene til de ulike landene kan variere ut ifra landenes forutsetninger, ifølge Klima- og miljødepartementet.

(©NTB)