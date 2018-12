Ortodokse ukrainske biskoper etablerte ny, uavhengig kirke

Utenriks

Avgjørelsen ble tatt på et kirkemøte, en såkalt synode, i Kiev. Biskoper fra tre kirkesamfunn som tidligere har rivalisert, deltok i en avstemning der metropolitt Epifanij ble valgt til leder for den nye kirken.

– I dag har vi oppnådd endelig uavhengighet fra Russland, sa Ukrainas president Petro Porosjenko. Han ga samtidig garantier for at regjeringen ikke vil legge seg opp i kirkesaker.

Flere hundre frammøtte viftet med flagg utenfor katedralen i den ukrainske hovedstaden for å vise sin støtte til etableringen. Et stort politioppbud sørget samtidig for sikkerheten i Kiev.

Den ortodokse kirken i Russland regner Ukraina som sitt territorium og representanter derfra har så langt boikottet den ukrainske kirkedannelsen.

I oktober brøt den russisk-ortodokse kirken båndene med Den ortodokse kirke i Konstantinopel, etter at patriarkatet innvilget kirken i Ukraina uavhengighet.

