Sudans president besøkte Damaskus

Den syriske presidenten Bashar al-Assad møtte den sudanske presidenten på Damaskus flyplass lørdag ettermiddag. Den sudanske presidenten er den første arabiske lederen som besøker Syria etter borgerkrigen startet.

– De diskuterte situasjonen og krisene som mange arabiske land står overfor, opplyser presidentskapet videre.

Lederne mener at det er behov for å bygge nye prinsipper for relasjoner mellom arabiske land basert på ikke-forstyrrelser i interne saker og respekt for andre lands suverenitet.

Al-Bashir besøkte den syriske hovedstaden senest i 2008, under toppmøte til Den arabiske liga. Tre år senere suspenderte imidlertid forbundet Syrias medlemskap etter brutal undertrykkelse av syriske opprørere.

