Banebrytende surrogati-kjennelse i Singapore

Utenriks

Kjennelsen er den første av sitt slag i den konservative bystaten, som til tross for å være velstående og moderne på mange måter, ofte får kritikk for sine holdninger til homofili. Likekjønnet ekteskap er ikke tillatt, og likekjønnet sex mellom menn er fortsatt ulovlig etter en lov som har stått helt siden den britiske kolonitiden, selv om loven sjelden tas i bruk.

Saken dreide seg om en mann som først hadde spurt om å få adoptere i Singapore, men fått beskjed om at det var lite sannsynlig at et homofilt par ville få tillatelse til dette.

Mannen, som da var og fortsatt er i et langvarig forhold med en annen mann, fant senere en surrogatmor i USA som var villig til å bære hans barn for 200.000 dollar. En sønn ble født, og han er nå fem år gammel. Faren, en ikke navngitt 46 år gammel patolog, tok ham med tilbake til Singapore og søkte om å formelt adoptere ham. Håpet var at han skulle få singaporsk statsborgerskap.

Forespørselen ble i desember i fjor avvist av en lavere domstol, men mannen tok saken videre til høyesterett, som mandag dømte i hans favør.

– Alle bevisene i saken tyder på at det beste for barnet er at en adopsjon blir gjennomført, sa høyesterettsjustitiarius Sundaresh Menon.

Han understrekte imidlertid at kjennelsen kun gjaldt denne spesifikke saken, og at «den ikke bør ses på som en støtte til det 46-åringen og hans partner har gjort».

(©NTB)