Comey refser Trump for «løgner» om Cohen-ransaking

Utenriks

– Husk, Cohen ble først en tyster etter at FBI gjorde noe som er fullstendig utenkelig og uhørt fram til heksejakten ble startet på ulovlig vis. DE BRØT SEG INN PÅ EN ADVOKATS KONTOR, tvitret presidenten søndag.

Påstanden er imidlertid helt feil. FBI begikk ingen innbrudd, men hadde en ransakelsesordre utstedt av en føderal dommer. Under ransakingen beslagla FBI blant annet dokumenter om utbetalinger gjort til pornostjernen Stormy Daniels. Nå reagerer Comey på Trumps usanne uttalelser, som han beskriver som løgner, ifølge CNN.

– Dette kommer fra vår president, som lyver om den lovlige utførelsen av en ransakelsesordre godkjent av en føderal dommer. Republikanere som ikke tar et standpunkt for FBI, for rettssikkerheten og for sannheten, bør skamme seg, tvitret den tidligere FBI-direktøren.

Comey ble i fjor sparket av Trump fordi presidenten var misfornøyd med etterforskningen av sin valgkampstabs russiske kontakter.

(©NTB)