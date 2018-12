Domstol åpner for tiggeforbud i Sverige

Utenriks

Vellinge kommune har begrunnet ønsket om å innføre forbud med at tiggere forårsaker forstyrrelser som «gjentatt urinering og forsøpling av offentlige områder». Alle lavere instanser har slått fast at kommunen ikke har greid å bevise at tiggingen forstyrrer offentlig orden, men Sveriges høyeste forvaltningsdomstol slår mandag fast at dette ikke trengs.

Etter deres vurdering finnes det rett og slett ikke grunnlag i ordensloven for å kreve at Vellinge må bevise at tiggingen forstyrrer offentlig orden, og et tiggeforbud kan derfor ikke underkjennes med det grunnlaget.

Carina Wutzler, leder i kommunestyret i Vellinge, er svært positiv til kjennelsen.

– Dette er veldig viktig for kommune-Sverige. Man tydeliggjør at det er mulig å innføre lokale tiggeforbud. Dette handler om kommunalt selvstyre, sier hun.

Åpner for flere

Flere andre svenske kommuner har også forsøkt å innføre ulike varianter av tiggeforbud. De har ventet i spenning på mandagens kjennelse.

Blant disse kommunene er Eskilstuna, som fortsatt venter på å se om deres modell med å innføre en ordning der man må søke om tillatelse og betale en avgift for å tigge, blir godkjent av Förvaltningsdomstolen.

– Vi får se hvor vårt forslag tar veien, vi har valgt en litt mer kronglete variant der man må søke om tillatelse. Men jeg tror mange kommuner kommer til å se på de mulighetene som finnes nå, sier Jimmy Jansson, kommunestyreleder i Eskilstuna.

Amnesty kritisk

Amnesty International, som tidligere har kritisert Sveriges behandling av utsatte EU-borgere, uttrykker på sin side bekymring over kjennelsen.

– Det er veldig bekymringsfull ettersom dette risikerer å ramme en spesifikk gruppe, romfolk fra Øst-Europa, veldig hardt, sier Johanna Westeson, sakkyndig i diskrimineringsspørsmål hos Amnesty International i Sverige.

– Vi ser nå en risiko for at de kommer til å bli enda mer utsatt, havner enda mer i utenforskap, og kommer til å slite enda mer med å forsørge seg selv, sier hun.

– Dessuten er det rett og slett forbløffende at man ikke tar hensyn til menneskerettsdimensjonene ved dette i det hele tatt, fortsetter hun.

– Opp til kommunene

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier han tror at flere kommuner kan tenke seg forbud av den typen som Velllinge nå får innføre.

– Det er deres eget valg. Jeg har forståelse for at man kanskje ikke vil ha tigging på alle steder i en kommune. Men det er fullt og helt deres beslutning, sier han.

Både Moderaterna og Sverigedemokraterna har sagt at de vil innføre et nasjonalt forbud mot tigging. Löfven gjentar på sin side at han vil at det skal være kommunenes beslutning.

– Vi har sagt at kommuner som vil gjøre dette må prøve lovgivningen. Nå er den prøvd i øverste instans og nå vet vi hva som gjelder, sier han.

(©NTB)