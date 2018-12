Netanyahus sønn utestengt fra Facebook

Utenriks

27-åringen postet i forrige uke flere innlegg på Facebook der han tok til orde for å utvise alle muslimer fra Israel.

– Enten må alle jøder dra, eller så må alle muslimer dra. Jeg foretrekker det siste, skrev han blant annet.

Innlegget ble postet som en reaksjon på at to israelske soldater ble skutt og drept på den okkuperte Vestbredden.

– Vet dere hvor det ikke skjer slike angrep? På Island og i Japan, der det tilfeldigvis ikke fins muslimer, skrev Yair Netanyahu i et annet innlegg.

- Monstre

– Det vil aldri bli fred med disse monstrene som siden 1964 har kalt seg selv for «palestinere», skriver han også.

Facebook slettet innleggene, noe som fikk Netanyahus sønn til å rase på Twitter. Der anklaget han Facebook for å være et diktatur som kneblet ytringsfriheten.

– Tankepolitiet til de radikale og progressive i Facebook har funnet meg, skrev han blant annet, og la ut skjermbilde av postene som var slettet.

Det siste strider mot Facebooks regler og den israelske statsministerens sønn ble deretter utestengt i 24 timer.

Antisemittisk karikatur

Yair Netanyahu har også tidligere vakt oppsikt, blant annet i fjor da han la ut en antisemittisk karikatur av den jødiske mangemilliardæren George Soros på internett.

Posten ble delt av tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke og andre kjente antisemitter. «Velkommen til klubben, Yair» skrev Duke i en kommentar.

Yair Netanyahu har også omtalt Israels tidligere statsminister Ehud Barak som fyllik og kommet med krasse utfall mot en rekke andre av farens politiske motstandere.

Strippeklubber

Tidligere i år var han også i søkelyset etter at det dukket opp et lydopptak der han skrøt av hvordan faren hadde sikret den israelske gassmagnaten Kobi Maimon en lukrativ avtale.

I den forbindelse kom det også fram hvordan Yair Netanyahu, som fortsatt bor hjemme hos foreldrene og har statslønnet sjåfør og livvakter, hadde vært på flere strippeklubber sammen med Maimons sønn og at de to kranglet om hvem som skulle betale regningen for en prostituert.

Den israelske statsministerens sønn fikk også bred omtale og straff i 2012 etter å ha stukket av fra militærtjenesten for å spise hjemme hos foreldrene, for deretter å lyve om hvor han hadde vært.

(©NTB)