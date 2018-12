Norsk seriesvindler tilstår flere lovbrudd i Danmark

Utenriks

Kvinnen har siden 1992 blitt dømt for til sammen 112 straffbare forhold, og har ifølge VG operert under over 20 ulike dekknavn. Mandag måtte den norske storsvindleren nok en gang i retten, denne gangen i Danmark, i en sak som ventes å vare i tre dager.

I alt er hun tiltalt for 22 nye tilfeller av grovt bedrageri, samt to tilfeller av tyveri, i perioden 2014 til 2018. Da rettssaken begynte, sa forsvareren Ulla Wulff Hansen at hennes klient erkjenner ti av bedrageritilfellene, skriver VG.

Forsvareren understrekte imidlertid at 61-åringen ikke erkjente at det dreide seg om «bedrageri av særlig grov karakter», og presiserte at hun mener alle forholdene til sammen kun dreier seg om cirka 40.000 danske kroner.

Risikerer streng straff

Ifølge tiltalen har kvinnen flere ganger bodd på ulike bed and breakfast-steder, klostre og herberger rundt om i Danmark, steder hun har reist ifra uten å betale regningen. Påtalemyndigheten mener også at kvinnen har lånt penger av flere personer, til tross for at hun ikke hadde evne eller vilje til å betale tilbake. Hun er også tiltalt for tyveri av blant annet et bilde og et kobberstikk, skriver VG.

Selv om hvert enkelt tilfelle dreier seg om små summer, mener påtalemyndigheten i Danmark at omfanget gjør bedrageriene alvorlige. Ifølge VG risikerer hun åtte år i fengsel dersom hun blir dømt.

De siste årene har kvinnen gått under navnet Marie Madeleine Steen. I Sverige har kvinnen fått kallenavnet «Nordens største bedragerske», mens i Danmark har 61-åringen vært hovedperson i podkasten «Kvinden med den tunge kuffert» i Politiken.

Sist hun ble dømt var i Oslo tingrett i fjor. Da fastslo retten at kvinnens metode er å spille på folks følelser for blant annet å få dem til å låne seg penger, ofte beskjedne beløp, og til å lure seg til hotellovernattinger.

Fikk strafferabatt

Oslo tingrett dømte kvinnen til ett år og åtte måneders fengsel – hvorav ett år ble gjort betinget. Kvinnen fikk dessuten 20 prosent strafferabatt fordi hun ga en uforbeholden tilståelse etter tiltalen.

Retten bemerket i dommen at tiltalte allerede i 1992 fikk sin første dom og sa at hun hadde begått økonomisk kriminalitet over en periode på rundt 25 år.

Bedrageridommen var den 13. i rekken. Kvinnen er dømt for godt over 100 tilfeller av tyveri, bedrageri og ærekrenkelser, av personer i Norge og Sverige, siden dommen i Nedre Romerike forhørsrett i 1992. Ifølge Wikipedia har hun gjennom årene utgitt seg for å være begravelsesagent, diakon, jordmor, lege, overlege, parkeringsvakt, prest, psykiatrisk sykepleier, psykolog og sykepleier.

