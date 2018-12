Det hvite hus: USA har ikke lovet å utlevere Gülen til Tyrkia

Utenriks

Utenriksminister Mevlüt Çavusoglu sa mandag at president Recep Tayyip Erdogan og president Donald Trump diskuterte saken da de møttes på G20-toppmøtet i Argentina i slutten av november, og at Trump sa at det «gjøres en innsats særlig for å utlevere terroristenes leder».

Dette avviser nå en kilde i Det hvite hus overfor Reuters.

– I møter med president Erdogan under G20 forpliktet ikke presidenten seg til å utlevere Fethullah Gülen, sier kilden.

Den tyrkiske muslimske predikanten Gülen lever i eksil i USA. Tyrkias regjering hevder Gülen sto bak det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i 2016, noe predikanten avviser.

Pågripelser

Uttalelsen fra utenriksminister Çavusoglu kom da han mandag sa at tilhengere av predikanten er pågrepet i USA og at FBI har startet etterforskninger i 15 amerikanske delstater.

– Noen steder, blant dem New Jersey, har pågripelsene begynt, sa Cavusoglu i den tyrkiske nasjonalforsamlingen.

President Erdogan har lenge krevd å få Gülen utlevert, uten å få gehør for dette. Tyrkia ønsker også at USA utleverer Gülen-tilhengere, og Cavusoglu overleverte nylig en liste på 84 navn til sin amerikanske kollega Mike Pompeo.

Konspirasjon

Samme dag som Çavusoglu uttalte seg om saken, ble en tidligere forretningspartner av Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn tiltalt i USA for ulovlig lobbyvirksomhet for Tyrkia.

Flynns tidligere partner Bijan Kian deltok i 2016 i en konspirasjon for å få Fethullah Gülen utlevert fra USA til Tyrkia, mener amerikansk påtalemyndighet.

