Fakta om drapene i Marokko

Utenriks

* Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. De hadde kuttskader på halsen.

* En mann ble pågrepet i Marrakech tirsdag, og myndighetene leter etter flere mistenkte. Ifølge VG skal den pågrepne og to andre ha campet like ved de to kvinnene.

* Imlil ligger 7 mil sør for Marrakech, og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, det høyeste fjellet i Nord-Afrika.

* Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

(Kilder: VG, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)