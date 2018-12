Mann pågrepet etter dobbeltdrap i Marokko

Utenriks

Ifølge politiet og innenriksdepartementet i landet ble mannen pågrepet i Marrakech, rundt 70 kilometer nord for området der de to kvinnene ble funnet.

Mannen avhøres Marrakech. Hensikten er å avgjøre hva som var motivet for handlingen, opplyser marokkanske politimyndigheter i en pressemelding, ifølge BBC.

Myndighetene opplyser at de også jakter på andre mistenkte i saken.

En kilde tett på etterforskningen opplyser til VG at det letes etter ytterligere to menn. De skal ha campet sammen med den pågrepne ikke langt fra der de to kvinnene hadde slått leir.

Øyenvitner skal ha fortalt politiet at de så de tre mennene forlate området rundt klokka 3 natten før kvinnene ble funnet. Den pågrepne er fra Marrakech, mens de to andre skal være fra havnebyen Safi.

28 år gamle Maren Ueland fra Bryne og 24 år gamle Louisa Vesterager Jespersen fra Grindsted på Sydjylland ble funnet drept i et fjellområde nær landsbyen Imlil mandag.

Ifølge marokkanske myndigheter hadde de to skader påført med en skarp gjenstand.

Begge kvinnene var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.