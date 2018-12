Skjør våpenhvile i Jemen startet mens kamper pågikk

Utenriks

En tjenestemann som er lojal mot regjeringen til president Abd-Rabbu Mansour Hadi, sa til nyhetsbyrået AFP at våpenhvilen er brutt kun minutter etter at den var innført. Noe senere kom imidlertid offisielle meldinger fra Jemen om at de intense sammenstøtene mellom regjeringsstyrker og Houthi-opprørere brøt ut i Hodeida mandag, før våpenhvilen skulle tre i kraft.

Beboere i området bekrefter at de hørte kamphandlinger øst og sør for Hodeida mandag kveld. Skytingen avtok etter hvert som våpenhvilen nærmet seg, slik at det kun var snakk om sporadiske skuddsalver fra maskingevær som kunne høres etter midnatt.

Utsatt

Etter alt å dømme er nå våpenhvileavtalen trådt i kraft ved midnatt natt til tirsdag lokal tid. Like før avtalen skulle tre i kraft, skal Jemens regjering ha sendt ut et dokument til sine styrker med ordre om våpenhvile i Hodeida-provinsen og byen. Houthi-opprørerne sa de ville gjøre det samme. En komité ledet av FN, med representanter fra begge parter i konflikten, skal overvåke våpenhvilen og se til at den overholdes.

Våpenhvilen ble inngått mellom utsendinger fra Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering og Houthi-opprørerne i Sverige og skulle trådt i kraft lørdag. Den måtte imidlertid utsettes, da det alt samme dag ble det meldt om nye kamphandlinger i Hodeida.

Sentral posisjon

Søndag fortsatte kamphandlingene, blant annet med flyangrep fra den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015.

Havnebyen Hodeida har gjennom krigen i Jemen vært kontrollert av opprørerne, og 70 prosent av all nødhjelp til landet har tidligere vært tatt inn via havnen i der. Dette har vært helt sentralt for befolkningen i landet. FN anslår at om lag halvparten av Jemens rundt 14 millioner innbyggerne sulter. Krigshandlingene rettet mot havnene kan derfor få katastrofale følger.

(©NTB)