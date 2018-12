Brasil tror drapsdømt italiener er på rømmen i Bolivia

Utenriks

Krangelen om Cesare Battisti har utløst krass ordkrig de siste 25 årene mellom de to landene. Ekstremisten er ettersøkt for flere drap begått på 1970-tallet og ble i 1993 dømt i sitt fravær til livsvarig fengsel for fire drap i Italia. Han fikk imidlertid beskyttelse og til slutt asyl i Brasil i 2010, etter at tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva nektet å etterkomme Romas bønn om utlevering.

Torsdag i forrige uke ble det endelig utstedt en arrestasjonsordre på 64-åringen, og avtroppende president Michel Temer signerte de nødvendige papirene for å få ham utlevert. Tirsdag måtte imidlertid myndighetene innrømme at Battisti trolig har stukket av.

Walter Maierovitch, en tidligere dommer, sier til radiokanalen CBN at han har snakket med kilder i etterretningstjenesten som er overbevist om at Battisti befinner seg i Bolivia. Han legger til at Battisti er på godfot med Bolivias visepresident Alvaro Garcia Liniera.

Battisti var en del av en gruppe kalt Væpnede proletarer for kommunisme (PAC). Den venstreradikale gruppen sto bak flere drap på 1970-tallet, og Italia anser Battisti som en terrorist. Han rømte fra et italiensk fengsel i 1981 og tilbrakte flere år i Frankrike før han dro til Mexico og så Brasil. Selv sier han at han er uskyldig i drapsanklagene. Han hevder han blir forfulgt av Italia.

