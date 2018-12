Cuba dropper lovtekst som promoterer likekjønnede ekteskap

Utenriks

Uttalelsen fra nasjonalforsamlingen tirsdag kommer etter bred motstand fra folk og den katolske kirke mot et forslag om ny lovtekst for ekteskap i den nye grunnloven.

Tilhengere av likekjønnede ekteskap har kjempet for å få inn ordlyden i den nye teksten, der ekteskap defineres som mellom «to mennesker» i stedet for mellom «mann og kvinne», med «absolutt like rettigheter og forpliktelser».

Det falt ikke i god jord hos verken kirken eller folk flest. Den nye grunnloven skal etter planen legges fram for folkeavstemning før den er gyldig.

Tirsdag kom meldingen fra nasjonalforsamlingen på Twitter om at en kommisjon med ansvar for å gå over lovteksten, har gått inn for å fjerne de språklige formuleringene for «å respektere alles meninger».

Grunnloven vil i stedet ikke inneholde noe om emnet likekjønnede ekteskap, og på den måten vil grunnloven være åpen for framtidig legalisering uten å presse den fram.

Etter revolusjonen i 1959 ble homofile uglesett og gjerne innesperret i omskoleringsleirer. Men i 2010 ba Fidel Castro om unnskyldning for uretten som homofile måtte lide. Biskopen av Santiago de Cuba, Dionisio García, har i debattens hete kalt homofile ekteskap ideologisk kolonialisme, et påfunn som kommer fra de rike landene.

