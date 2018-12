Italiensk budsjett får grønt lys fra EU

Utenriks

– Den italienske regjeringen har kommet langt. For bare få uker siden var retorikken konfronterende, sier EU-kommisjonns visepresident Valdis Dombrovskis.

Enigheten betyr at EU slipper å gå videre med den formelle straffeprosedyren mot Italia for brudd på EUs budsjettregler for land i eurosonen, forklarer han.

– Men det forutsetter at Italia gjennomfører alle tiltak vi er blitt enige om, sier han.

Budsjett i retur

Italia fikk tidligere i høst forslaget til statsbudsjett for 2019 i retur fra EU.

Grunnen var at EU-kommisjonen mente italienerne hadde lagt opp til en altfor stor pengebruk, gitt landets svulmende statsgjeld. En intens dialog har pågått siden, og i helgen ble de italienske regjeringspartiene enige om et nytt kompromissforslag.

Italia hadde i det opprinnelige budsjettforslag lagt opp til et underskudd på 2,4 prosent. Dette er nå kuttet ned til 2,04 prosent.

Kuttet vil føre til at den negative effekten på statsgjelden nulles ut, fastslår Dombrovskis.

Statsgjelden ligger i dag på over 130 prosent av BNP, mer enn det dobbelte av eurosonens maksgrense på 60 prosent.

Utsetter reformer

Men budsjettet har fortsatt urovekkende sider, mener EU-toppen.

Et nøkkelgrep i kompromisset er nemlig at Italia har utsatt innføringen av to nøkkelreformer, slik at reformene får mindre utslag på budsjettet i 2019. Men disse reformene vil fortsatt koste dyrt når de får full effekt i framtida.

De to reformene er en pensjonsreform og innføring av borgerlønn for fattige.

Disse reformene har vært helt sentrale valgløfter for Femstjernersbevegelsen og Ligaen, de to populistpartiene som nå har overtatt regjeringsmakten i Italia.

