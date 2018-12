Jemenitt får visum til USA for å møte sin døende sønn

Utenriks

Etter en flere måneder lag kamp med myndighetene, fikk Shaima Swileh tirsdag innvilget visum. Hun skal fly til San Francisco onsdag, opplyser Basim Elkarra fra Council on American-Islamic Relations, som gikk til søksmål for å få unntak for innreiseforbudet.

Swileh bor i Egypt, men kommer fra Jemen. Jemenittiske borgere nektes å reise til USA på grunn av president Donald Trumps politikk. Innreiseforbudet omfatter de fleste borgere fra Jemen.

Swilehs to år gamle sønn Abdullah Hassan er, i likhet med faren Ali Hassan, amerikansk statsborger. Han tok sønnen med til California i høst slik at han skulle få behandling for en sjelden genetisk hjernesykdom, forteller Elkarra.

USAs ambassade i Kairo utstedte visumet til moren etter en tårevåt TV-sendt appell fra faren.

(©NTB)