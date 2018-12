Dommer nekter å frafalle tiltalen mot Weinstein

Utenriks

Weinsteins advokat Benjamin Brafman forsøkte å overbevise dommer James Burke i New York om å henlegge saken, men lyktes ikke. Weinstein må derfor møte til et nytt rettsmøte 7. mars neste år.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at tiltalen ikke ble frafalt i dag. Jeg mener fremdeles at tiltalen må frafalles, sa Weinsteins advokat etter rettsmøtet torsdag.

Han argumenterte i retten med at juryen som tok ut tiltalen mot hans klient, ikke var klar over en epost som advokatene hevder motbeviser en av kvinnenes anklager om at Weinstein voldtok henne i 2013.

Eposten ble sendt av en venn av kvinnen Weinstein beskyldes for å ha voldtatt. I den står det at vennen deltok på en filmvisning sammen med Weinstein og kvinnen senere samme dag som voldtektene skal ha skjedd. Eposten er sendt etter tidspunktet kvinnen sier hun ble voldtatt av Weinstein.

I oktober frafalt påtalemyndigheten på Manhattan et av de seks tiltalepunktene. Det skjedde da det dukket opp bevis for at en etterforsker hadde bedt et mulig vitne i saken om å tie om at hun selv tvilte på at anklagene mot Weinstein stemte. Weinstein er fortsatt tiltalt for å ha voldtatt to kvinner.

Mer enn 80 kvinner har anklaget Weinstein for seksuell trakassering og overgrep, men 66-åringen er foreløpig ikke blitt dømt for noen overgrep. Dersom Weinstein blir kjent skyldig i det han er tiltalt for, risikerer han fengselsstraff på livstid.

Weinstein nekter for at han noen gang har hatt sex uten samtykke.

