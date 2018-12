Fakta om drapene i Marokko

Utenriks

* Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. De hadde kuttskader på halsen.

* Fire menn er mistenkt for drapene. Én av dem ble pågrepet i Marrakech tirsdag.

* Onsdag bekrefter marokkansk påtalemyndighet at den pågrepne har bånd til en ikke navngitt terrorgruppe, og myndighetene etterforsker dobbeltdrapet som en terrorhandling.

* Ifølge Danmarks etterretningstjeneste PET kan drapene knyttes til IS.

* To andre menn som ble pågrepet tirsdag, ble løslatt etter avhør, får VG opplyst.

* En video som sirkulerer på internett skal vise det angivelige drapet på en av kvinnene. Videoen er ikke verifisert av marokkanske myndigheter, men blir undersøkt, også av Norge og Danmark.

* Ifølge lokale medier campet de mistenkte i nærheten av kvinnene, men forlot området få timer før de drepte ble funnet.

* Et fransk kjærestepar sier til VG at de fant de to kvinne drept utenfor teltet til deres. En kilde tett på etterforskningen bekrefter overfor avisen at det var de to som fant kvinnene.

* Imlil ligger 70 kilometer sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som med sine 4.167 meter er det høyeste i Nord-Afrika.

* Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

(Kilder: VG, AP, AFP, Ritzau, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)