Frankrike blir i Syria

– Inntil videre blir vi selvsagt værende i Syria, sier Frankrikes europaminister Nathalie Loiseau til CNews.

– Kampen mot terrorisme er ikke over, tilføyer hun.

USAs president Donald Trump overrasket sine allierte da han onsdag erklærte at IS er nedkjempet i Syria og at tiden er inne for å hente soldatene hjem. Samtidig opplyste forsvarskilder til en rekke amerikanske medier at Trump skal trekke samtlige 2.000 amerikanske soldater ut av Syria.

Pentagon har ikke bekreftet at en full tilbaketrekning er i gang, men sier de går inn i en «ny fase» i kampen mot IS.

USA erklærte krig mot IS i Syria og Irak i 2014. Siden har amerikanerne ledet en bred militærallianse hvor Norge, Frankrike og en lang rekke andre land deltar.

