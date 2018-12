Macron til de gule vestene: – Dere har rett

Utenriks

1,15 millioner franskmenn har signert en underskriftskampanje mot avgiftsøkningene. Torsdag kom Macron med sitt svar til bevegelsen, som er blitt kjent under navnet «de gule vestene».

– Jeg har hørt budskapet deres, og svarer dere direkte. Dere har rett, skriver Macron.

Han kaller kampanjen, som inneholder en rekke forslag til hvordan man kan kutte klimautslipp fra fossilt brensel uten å øke bensin- og dieselavgiftene, for en «borgergjerning».

Samtidig minner han underskriverne på at myndighetene foreløpig har skrinlagt planene om å øke avgiftene, og at det heller ikke vil bli noen økning i gass- og strømprisene i vinter.

Å redusere bruken av fossilt brennstoff er nødvendig, understreker presidenten, men legger til at man ikke må gjøre kampen for å hindre klimaendringer til et problem for vanlige folk.

