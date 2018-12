Over 430.000 mennesker drevet på flukt i Kamerun

Utenriks

Ifølge den humanitære organisasjonen Flyktninghjelpen har mange hundre tusen mennesker forlatt sine hjem og er på flukt internt i Kamerun på grunn av konflikter i de engelskspråklige regionene.

– Partene i konflikten må sørge for at sivile beskyttes og får trygg tilgang på livreddende hjelp, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Kamerun David Manan i en pressemelding.

Flyktninghjelpen har drevet bistandsarbeid i Kamerun siden 2017, og opplyser at mange ikke får tilgang til nødvendig hjelp, fordi det er for farlig for hjelpeorganisasjoner å jobbe i enkelte områder og på grunn av mangel på penger til nødhjelpsarbeidet.

Ifølge organisasjonen mangler mange mennesker husly og sanitærfasiliteter, rent vann, mat og medisinsk hjelp.

– Flere av de menneskene vi har hjulpet forteller oss at de deler hjelpen eller gir den til slektninger som ikke har fått hjelp og desperat trenger det. Mange gjemmer seg i skogen uten noen form for støtte, mens de frykter for sine liv, forteller Manan.

